البنك المركزي: تزايد ظاهرة "ابن أمه" في المجتمع الإيطالي!!

روما (د ب أ)

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الإيطالي اليوم الأربعاء تزايد ظاهرة اعتماد الشباب في إيطاليا على آبائهم، مما يؤكد ما هو معروف عن إيطاليا بأنها أرض ما يعرف باسم "ابن أمه" في إشارة إلى اعتماد الشباب الإيطالي على آبائهم.

وبحسب الدراسة التي نشرها البنك المركزي اليوم الأربعاء فإن حوالي 28% من الأشخاص المولودين في أوائل السبعينيات، ظلوا يعيشون في بيوت عائلاتهم حتى وصلت أعمارهم إلى ما بين 30 و34 عاما، في حين زادت النسبة إلى 5ر38% من الشباب المولودين في أوائل الثمانينيات.

حمل تقرير البنك المركزي عنوان "ترك حضن الأم: لماذا يتأخر في إيطاليا؟". وأشار التقرير إلى أن حوالي 85% من مواليد أوائل السبعينيات عثروا على وظائف خلال الفترة من 30 و34 عاما من أعمارهم، في حين أن 5ر71% فقط من المولودين بعد ذلك بعشر سنوات، عثروا على وظائف بمجرد وصولهم إلى أوائل الثلاثينيات من عمرهم.

كان معدل البطالة بين الشباب في إيطاليا، قد وصل العام الماضي إلى 8ر37% وهو ثالث أعلى معدل بطالة بين الشباب في دول الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإسبانيا.

وقال "إنريكا دي ستيفانو" الباحث في بنك إيطاليا المركزي إن تأخر انفصال الشباب عن منزل الأسرة "قد تكون له عواقب اقتصادية وديموغرافية.. حيث أن مزيجا من ظروف سوق العمل السيئة وارتفاع تكاليف السكن" يمكن أن يفسر هذا الاتجاه.

وإذا لم ينجب الشباب الأطفال حتى العثور على وظيفة مع استمرار اعتمادهم على مساعدة الآباء، فإن البلاد قد تعاني من تراجع معدلات الخصوبة والإنتاجية، بحسب دي ستيفانو. وتواجه إيطاليا بالفعل مشاكل في الانتاجية ومعدل المواليد.

واقترح الباحث على الحكومة تقديم دعم لإيجار مساكن الشباب، مشيرا إلى أن هذه السياسة أثبتت فاعلية في إسبانيا، والتي تعاني أيضا من ارتفاع نسبة الشباب الذين يظلون في منازل آبائهم حتى سن كبيرة.