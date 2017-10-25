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المدعى العام الإيطالي يعود إلى بلاده بعد بحث تطورات قضية "ريجيني"

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مصراوي Masrawy

المدعى العام الإيطالي يعود إلى بلاده بعد بحث تطورات قضية "ريجيني"

05:57 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، جيوفاني سالفي المدعى العام الإيطالي، عائدًا إلى روما بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين، بحث خلالها آخر التطورات في التحقيقات الجارية بشأن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بداية العام الماضي.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن "سالفي" أنهى إجراءات مغادرته من استراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة المصرية المتجهة إلى روما، وكان في وداعه أعضاء السفارة الإيطالية بالقاهرة.

كان السفير الايطالي جيامباولو كانتيني، عاد إلى القاهرة في سبتمبر الماضي بعد مرور قرابة عام ونصف العام من استدعائه من قبل حكومته على خلفية الخلاف الدبلوماسي مع القاهرة بسبب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في يناير 2016.

وأعلنت الخارجية المصرية ونظيرتها الإيطالية منتصف أغسطس الماضي قرار إيطاليا إعادة سفيرها للقاهرة بعد استدعائه منذ أبريل العام الماضي.

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