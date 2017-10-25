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جواز السفر السنغافوري الأقوى عالميا

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مصراوي Masrawy

جواز السفر السنغافوري الأقوى عالميا

05:44 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

جواز السفر السنغافوري الأقوى عالميا

جواز السفر السنغافوري

القاهرة (مصراوي)

لأول مرة تتصدر دولة غير أوروبية قائمة أقوى جوازات السفر العالمية، بعد أن تخطت سنغافورة ألمانيا، حسبما أفادت بي بي سي الأربعاء.

فوفقا لمؤشر "باسبورت انديكس"، الذي يقيم جوازات السفر من مختلف دول العالم، حظيت سنغافورة على تلك المرتبة بعد أن وصل عدد الدول الذي يستطيع حامل جواز سفرها دخولها من دون تأشيرة إلى 159 دولة.

ويقيم المؤشر قرابة 200 دولة كل عام.

إليكم الترتيب الأخير لأقوى جوازات سفر في العالم:

1. سنغافورة 159 دولة

2. ألمانيا 158 دولة --

3. السويد، كوريا الجنوبية -- 157 دولة

4. الدنمارك، المملكة المتحدة، إسبانيا، فرنسا، النرويج، فنلندا واليابان -- 156 دولة

5. لوكسمبورغ، سويسرا، بلجيكا، النمسا، البرتغال، وهولندا – 155 دولة

6. ماليزيا، إيرلندا، كندا والولايات المتحدة – 154 دولة

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مصراوي Masrawy

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