اللص النينجا العجوز أخيراُ في قبضة الشرطة اليابانية

القاهرة (مصراوي)

قالت هيئة الإذاعة البريطانية الأربعاء إن الشرطة في اليابان ألقت القبض أخيراً على لص خفيف الحركة يرتدي ثياب النينجا. ودهشت الشرطة أن اللص النينجا الرشيق يبلغ من العمر 74 عاماً.

وكانت الشرطة في مدينة اوساكا تعتقد أنها تبحث عن لص شاب بسبب الطريقة التي كان يهرب بها حيث يقفز من فوق الجدران وينزلق في الأماكن الضيقة بين الأبنية، بحسب بي بي سي.

تقول بي بي سي إن الشرطة تمكنت من القبض على اللص بعد أن صورت وجهه إحدى كاميرات المراقبة.

وتعتقد الشرطة أنه يقف وراء أكثر من 250 عملية سرقة خلال 8 سنوات.