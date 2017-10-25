تقرير: ربع الألمان بروتستانت

برلين (د ب أ)

أكد تقرير ألماني أن نحو 22 مليون شخص في ألمانيا يتبعون الكنيسة البروتستانتية.

ويعادل هذا العدد نحو 27 في المئة من سكان ألمانيا، وفقا للمعهد الاتحادي لأبحاث السكان في مدينة فيسبادن.

وبذلك يتساوى تقريبا عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية (23 مليون شخص، 28 في المئة) مع عدد أتباع الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا.

غير أن خبير المعهد ،كريستيان فيدلر، توقع اليوم الأربعاء في مدينة فيسبادن أن تفقد الكنيستان أتباعا بشكل متزايد.

وعزا فيدلر هذا التطور أيضا إلى التغير السكاني، وقال إنه في مقابل ذلك ،فإن هناك تزايدا أيضا في عدد الألمان، الذين بدون انتماء ديني، كما أن هناك تزايدا في أعداد معتنقي ديانات أخرى في ألمانيا لأسباب منها الهجرة.