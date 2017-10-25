سحر نصر: 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالي

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قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، مضيفة: «القانون القديم وضع في تسعينيات القرن الماضي، وهي مرحلة مختلفة تمامًا الاقتصاد العالمي عن الآن».

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»: «نعمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية للفرص المتاحة في مصر»، مؤكدة أن القانون الجديد سيساعد في تقديم جميع الخدمات للمستثمرين.

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وذكرت وزيرة الإستثمار، أن الوزارة تعمل على جذب عشرة مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الجاري.