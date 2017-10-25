أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سحر نصر: 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالي

Google+ Print
سحر نصر: 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالي سحر نصر: 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، مضيفة: «القانون القديم وضع في تسعينيات القرن الماضي، وهي مرحلة مختلفة تمامًا الاقتصاد العالمي عن الآن».

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»: «نعمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية للفرص المتاحة في »، مؤكدة أن القانون الجديد سيساعد في تقديم جميع الخدمات للمستثمرين.

شاهد أيضا

وذكرت وزيرة الإستثمار، أن الوزارة تعمل على جذب عشرة مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة