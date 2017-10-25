مستشار وزير الصحة: مواجهة الزيادة السكانية لا تكون بالعمل من المكاتب

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قال عبد الحميد فوزي، مستشار وزير الصحة، إن الزيادة السكانية تقف عقبة أمام كل برامج التنمية، وحلها بسيط جدا بالعمل على الأرض وليس في المكاتب، ببحث التدخلات التي يمكن إجراؤها من الوزارات المختلفة لضبط إيقاع الإنجاب في مصر.

وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود أبو زيد وكيل اللجنة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لعرض استراتيجية المشكلة السكانية من مقترحـات وحلـول خـلال المرحلة المقبلـة، بحضور ممثلي وزارات الصحة والإسكان ودار الإفتاء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتخطيط.

وأكد مستشار وزير الصحة للسكان، أن إصدار قوانين وعمل رسائل إعلامية للمجتمع مطلوب، لكنه يعالج عدة عوامل حول المشكلة، مضيفا أنه «علينا التدخل على الأرض بإيجاد آلية للتدخل المباشر في المشكلة، من خلال العمل الميداني»، وتابع: «كفانا قعدة في المكاتب ونكتب خططا، بقالنا ٣٠ سنة كده».

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وقال إن المشكلة تكمن في عدم تعاون وتكامل جهود الجهات التنفيذية المسئولة عن المشكلة السكانية، وهي مشكلة مهمة نعاني منها من ١٥ سنة، التضامن الاجتماعي تعمل، وكذلك البرلمان والأزهر.

وأضاف أن «مش كل واحد قاعد في مكتبه وبيعمل برنامج»، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعمل على برنامج اجتماعي مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه في بعض الشرائح الاجتماعية، المصريين ينجبون 10 أطفال ليعملوا في الورش المختلفة.