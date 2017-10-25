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أزمة في مران الاتحاد السكندري

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أزمة في مران الاتحاد السكندري أزمة في مران الاتحاد السكندري

التحرير

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الذي أقيم اليوم، مشادة قوية بين عاشور الأدهم لاعب وسط الفريق، والفرنسي ميشيل كافالي المدير الفني الجديد لزعيم الثغر، الذي تولى المسؤلية خلفا لهاني رمزي.

ووقعت المشادة بعد قيام المدير الفني باستبعاد الأدهم من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث توجه اللاعب إلى المدير الفني للاستفسار عن سبب استبعاده وهو الأمر الذي أغضب الأخير وجعله ينفعل على عاشور الأدهم الذي رفض استكمال المران وترك الملعب غاضبًا.

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ويستعد الاتحاد السكندري صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط، لمواجهة الداخلية صاحب المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط أيضا.

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التحرير

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