​هل انسحبت "طوكيو" من مشروع المدارس اليابانية؟.. "التعليم" ترد

كتبت- ياسمين محمد:

نفى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد خلال الأيام الماضية، حول انسحاب دولة اليابان من مشروع المدارس المصرية اليابانية، لنقل تجربتهم في مجال التعليم إلى مصر.

وأكد خيري، في تصريح لمصراوي، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أية مشكلات بين الجانبين المصري والياباني، مشددًا على استمرارية المشروع.

وعن زيارة وفد من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبعض المدارس اليابانية، قال خيري، إنها جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفقد المشروعات القومية بشكل عام، ومن بينها المدارس اليابانية.

وترددت شائعات خلال الفترة الماضية، حول انسحاب اليابان من مشروع المدارس اليابانية، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها المشروع، والتي انتهت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرجاء بدء الدراسة بالمدارس واعتبار إجراءات قبول الطلاب والمعلمين كأن لم تكن، حتى يتم وضع معايير جديدة لقبول الطلاب والمعلمين، وتقديم مستوى من الجودة يصل إلى نسبة 100%.