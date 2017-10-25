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موانئ البحر الأحمر توافق على إنشاء مخازن بميناء سفاجا لزيادة مواردها

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مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر توافق على إنشاء مخازن بميناء سفاجا لزيادة مواردها

05:37 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

موانئ البحر الأحمر توافق على إنشاء مخازن بميناء سفاجا لزيادة مواردها

الاجتماع

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها تنفيذ ثلاث مشروعات بموانئ سفاجا ونويبع وشرم الشيخ.

وتتضمن المشروعات، مشروع تصميم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، ومشروع تصميم وإنشاء و توريد المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض بميناء نويبع، ومشروع تطوير ميناء شرم الشيخ، ويشمل (محطة الركاب السياحية – مارينا اليخوت – مركز أعمال تجاري – مركز ترفيهي – استثمار عقاري) والبدء في توقيع مذكرات تفاهم بخصوصها.

واستعرض أبو سنة مقترح إنشاء الهيئة وإدارة واستغلال مخازن ومستودعات وساحات تخزينية بميناء سفاجا لاستغلالها في كافة الأنشطة التخزينية، سواء كانت بضائع عامة أو بضائع محواة أو صب جاف أو سائل، ما يساهم في زيادة حجم تداول البضائع بالميناء وتساهم مساهمة فعالة في خدمة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

ووافق المجلس على المقترح لتحسين المظهر العام للميناء وتحويل نشاطه الأساسي من ميناء ركاب إلى ميناء بضائع وركاب وزيادة موارد الهيئة والدخل القومي.

كما وافق المجلس على استخدام الموارد الذاتية في تمويل الخطة الاستثمارية لموانئ الهيئة.

وأشار يوسف، إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018 خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/9/2017، وما تحقق من إيرادات ومصروفات خلال نفس الفترة.

وفي ختام الجلسة استعرض أبو سنة نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/9/2017 من حيث كمية البضائع المتداولة بنسبة زيادة 41 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وحركة الركاب بنسبة زيادة 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

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