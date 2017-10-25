بالصور - محافظ بورسعيد لمسؤولي شركات النظافة: "لا مكان للمقصرين"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي شركات النظافة، بحضور رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، لمناقشة سير العمل بمنظومة النظافة في المحافظة.

وشدد الغضبان، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار العمل ليل نهار حتى يشعر المواطن بالتغيير على مدار الـ24 ساعة، حتى تصبح محافظة بورسعيد خالية من القمامة، مضيفًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا.

وكلف محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال الشركات، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي شركة تقصر في أداء المهام المكلفة بها.