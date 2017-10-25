اعتزل على الهواء لآرائه المعارضة.. تفاصيل اختفاء وعودة محمود سعد إلى «النهار»

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أثارت عودة الإعلامي محمود سعد، إلى قناة "النهار" جدلا كبير على الساحة، بسب خلافاتهم السابقة التى بسببها أعلن "سعد" اعتزاله الإعلام نهائيا، حيث تجري القناة الآن نقاشا حول وضع البرنامج المقرر أن يقدمه "سعد"، هل سيكون جزءا من برنامج آخر النهار، أم سيكون برنامجا مستقلا؟ وتستعرض "التحرير -لايف" فى التقرير التالى الخلاف بينهما.

البداية.. إعلان اعتزاله الإعلام على الهواء

في حلقة بتاريخ 24 ديسمبر 2015، أعلن الإعلامي محمود سعد، قرار اعتزاله الإعلام على الهواء أثناء تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، حيث قال: "الأستاذ علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، حاول إقناعي بالعدول عن فكرة اعتزال الإعلام، ولكنني كنت مصمما على رأيي".

وأوضح أنه اكتفى بما قدمه طوال مشواره على مدار 37 عاما، قائلا: "كفاية شغل لحد كده بقى، أنا شعري بقى أبيض من كتر الشغل".

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تصرف القناة تجاهه

مصادر مطلعة داخل "النهار" أكدت أن رحيل سعد، يرجع إلى آرائه المعارضة لسياسات النظام الحالي، ورفض تغيير سياسته في البرنامج، ونشره تغريدات على حساب منسوب له على تويتر يستنكر فيها حال شباب الثورة المعتقلين.

نشر سعد قبل اعتزاله بأيام، صورة لشباب ثورة يناير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق عليها قائلا: "أين هؤلاء الآن؟ شباب الثورة في الصورة منهم أحمد ماهر المعتقل، وأسماء محفوظ التي منعت من السفر، ومنهم من هاجر أو اعتزل السياسة".

سعد يوضح السبب

تداول مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لـ"سعد"، كشف فيه عن أسباب الاعتزال وعدم ظهوره على شاشات الفضائيات، حيث قال إنه غير راض عن الحالة التى يعيشها الآن، ولكنه ومع كل هذا يشعر بالراحة النفسية والسعادة، خاصة أن جميع المشاهدين يعلمون تماما الأسباب الحقيقية وراء عدم ظهوره على شاشات الفضائيات، وأنه لن يعلق على الأحداث الجارية فى الساحة السياسية الآن، موضحا أنه لا يرغب فى الظهور مرة أخرى على شاشات الفضائيات، ولن يظهر فى أى برنامج من برامج التوك شو، بالإضافة إلى عدم تعليقه على الأحداث التى تشهدها مصر الآن.

قائلا: "أنا فى الوضع اللى أنا فيه ده مش مبسوط لكنى مستريح.. أنتم شايفين الشاشة عاملة إزاى والدنيا عاملة إزاى.. أنا مش هعلق أنا قعدت ليه ورحت فين، وجيت منين، هذه أمور أنتم تقدروا تستنتجوها زى ما أنتم عايزين.. إنما أنا باكلمكم أنتم بس، وأنا مش عايز أطلع فى التليفزيون ومش حابب أطلع فى أى حتة، ويمكن بعضكم يفهم إيه المغزى من الكلام، لكن أنا مش هتكلم خالص واللى حصل حصل.. أنا عملت تجربة عملت فيها كل المجهود اللى أقدر أعمله، وبعدين أنتم منحتمونى حبا كبيرا جدا جدا وأنا باشكركم.. نرجع ممكن.. مانرجعش احتمال كبير.. لكن الدنيا تطورت وفيه وسيلة دايما للتواصل حتى ولو بالقلوب.. حتى لو تفتكرونى وتقولوا الراجل ده يعنى.. كان مش بطال.. يعنى كان من ضمن أحسن الوحشين.. كويس".