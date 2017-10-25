مصممة ديكور وألفت كتابا عن «الطهي».. 8 معلومات عن «نهال لهيطة»

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فاجأ المطرب "أبو" الشهير بأغنية "3 دقات" جمهوره مؤخرًا بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "نهال لهيطة"، والتي ظهرت أيضًا في كليب أغنيته الأخيرة "3 دقات" بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم الفنانة يسرا وأحمد مالك وتامر حبيب وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "نهال"..



1- درست العمارة الإسلامية بالجامعة الأمريكية، وفقًا لموقع Enigma.

2- عملت بإحدى الشركات الفرنسية وتخصصت في التصميم الداخلي للفنادق.

3- شاركت المهندس " كريم الحيوان" في تأسيس شركة "ديزاين بوينت" للهندسة المعمارية والاستشارات عام 2003.

4- قالت في تصريحات سابقة لموقع Enigma، أن خطوة تأسيس مشروعها الخاص مع "الحيوان"، كانت مرعبة لكليهما وتمثل تحديًا صعبًا، حيث ترك الثنائي وظيفتيهما الآمنة لتأسيس شركتهما الخاصة.

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5- شاركت في تصميم ديكور عدد من المطاعم والفنادق وبعض البرامج التليفزيونية.

6- ألفت كتاب "الطبخ المصري الأصيل" من مطبخ "أبو السيد".

7- تعمل كشريك فني بشركة Fun Factory، المتخصصة في تنظيم العروض الفنية.

8- مطلقة ولديها طفل يدعى "هاشم".