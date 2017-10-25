أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

مصممة ديكور وألفت كتابا عن «الطهي».. 8 معلومات عن «نهال لهيطة»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاجأ المطرب "أبو" الشهير بأغنية "3 دقات" جمهوره مؤخرًا بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "نهال لهيطة"، والتي ظهرت أيضًا في كليب أغنيته الأخيرة "3 دقات" بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم الفنانة يسرا وأحمد مالك وتامر حبيب وغيرهم.

16

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "نهال"..


1- درست العمارة الإسلامية بالجامعة الأمريكية، وفقًا لموقع Enigma.

26

2- عملت بإحدى الشركات الفرنسية وتخصصت في التصميم الداخلي للفنادق.

22

3- شاركت المهندس " كريم الحيوان" في تأسيس شركة "ديزاين بوينت" للهندسة المعمارية والاستشارات عام 2003.

4- قالت في تصريحات سابقة لموقع Enigma، أن خطوة تأسيس مشروعها الخاص مع "الحيوان"، كانت مرعبة لكليهما وتمثل تحديًا صعبًا، حيث ترك الثنائي وظيفتيهما الآمنة لتأسيس شركتهما الخاصة.

شاهد أيضا

19

5- شاركت في تصميم ديكور عدد من المطاعم والفنادق وبعض البرامج التليفزيونية.

6- ألفت كتاب "الطبخ المصري الأصيل" من مطبخ "أبو السيد".

7- تعمل كشريك فني بشركة Fun Factory، المتخصصة في تنظيم العروض الفنية.

8- مطلقة ولديها طفل يدعى "هاشم".

23

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»