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غضب في باريس سان جيرمان بسبب امتيازات نيمار

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غضب في باريس سان جيرمان بسبب امتيازات نيمار غضب في باريس سان جيرمان بسبب امتيازات نيمار

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أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسي إلى غضب لاعبو فريق باريس سان جيرمان من الإمتيازات التي يحظى بها نجم الفريق البرازيلي نيمار والتي لا يحظى بها باقي اللاعبين وذلك منذ أن انضم اللاعب البرازيلي لصفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية جعلت من نيمار الذي حل ثالثًا في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم هذا العام، اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم متفوقًا على رقم بول بوجبا السابق عند انضمامه من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يوفر اثنان من أخصائي العلاج الطبيعي مهمتهم فقط العناية بنيمار وحده دون باقي اللاعبين في صفوف الفريق، كما يحظر على لاعبي باريس سان جيرمان الدخول بقوة على اللاعب البرازيلي في التدريبات، إضافة إلى تجنيب نيمار من تأدية المهام الدفاعية كباقي اللاعبين في المباريات الرسمية سواء في الدوري الفرنسي أو في دوري أبطال أوروبا.
 
وعلى الصعيد المالي يجبر جميع لاعبو باريس سان جيرمان على حمل حقائب تحما شعار النادي أثناء توجههم للتدريبات أو تأدية المباريات بينما يسمح لنيمار وحده بحمل حقائب تحمل العلامة التجارية الخاصة به إضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بالرعاة الذي يختارهم اللاعب البرازيلي بنفسه.
 
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الامتيازات التي يحظى بها نيمار هذا الموسم لن تتوقف عند هذا الحد، حيث سيتمتع بإمتيازات أخرى بدءًا من الموسم المقبل ولعل أبرزها أنه سيتولى مهمى تنفيذ ركلات الجزاء وحده دون أن يتشارك مع باقي اللاعبين كما يفعل هذا الموسم حيث يتقاسم تنفيذها مع زميله في الفريق اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني.

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