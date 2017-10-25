ريال مدريد يسعى لضم نجم بايرن ميونيخ

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ذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد لديه رغبة قوية، في تعزيز الهجوم، بصفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بريال مدريد في الأشهر الماضية، وانتشرت التكهنات بهذا الشأن، بعدما وجّه اللاعب انتقادات لإدارة ناديه البافاري، بشأن سياسة الفريق في سوق الانتقالات.



وأضافت الصحيفة، فإن ممثلين عن ليفاندوفسكي صاحب الـ29 عامًا، أجروا بالفعل عدة محادثات مع ريال مدريد، حول إمكانية انتقال اللاعب البولندي إلى قلعة البرنابيو.



وسبق لصحيفة "ذا صن"، أن أكدت هوس ليفاندوفسكي بالانضمام إلى ريال مدريد، بعد خلافات ظهرت على السطح مع بايرن ميونيخ، وهو الأمر الذي دفع لاعب الفريق البافاري السابق، ستيفان إيفنبرج للدعوة إلى التخلي عن النجم البولندي بسبب كثرة الشكاوى.



ويعتقد ليفاندوفسكي، أن بايرن ميونيخ لا يدرك التنامي غير المسبوق في حجم الانتقالات، بعدما أجرت الأندية الإنجليزية والألمانية، إضافة إلى باريس سان جيرمان وقطبي ميلان، عددا من الصفقات باهظة الثمن، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

