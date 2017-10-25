تعيين محسن محيي الدين مديرًا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة
تعيين محسن محيي الدين مديرًا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة
05:13 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
الدكتور عبدالمنعم البنا
كتب- أحمد مسعد:
قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعيين المهندس محسن محيي الدين، مدير المراسم بالوزارة، مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفي، بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1510 لسنة 2017.
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