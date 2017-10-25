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تعيين محسن محيي الدين مديرًا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة

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مصراوي Masrawy

تعيين محسن محيي الدين مديرًا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة

05:13 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تعيين محسن محيي الدين مديرًا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة

الدكتور عبدالمنعم البنا

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراض​ي، تعيين المهندس محسن محيي الدين، مدير المراسم بالوزارة، مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفي، بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1510 لسنة 2017.​

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