مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية

كتب – محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، على تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية .

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في بوخارست بتاريخ 29/8/2017.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة الطرفين المصري والروماني في تيسير دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة إلى أراضيهما، وذلك بعدم مطالبة كل طرف مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة السارية، بالحصول على تأشيرة لدخول أراضيه أو المرور بها أو الإقامة بها وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة كامتداد عمراني جديد لمدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب الموافقة على تعديل حدود محمية الغابة الطبيعية المتحجرة بالمعادي لتكون بمساحة 748.4 فدان.

وتمت الموافقة على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 وذلك بشأن عدد من الموضوعات.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوريد مستحضر "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.

كما تمت الموافقة على التعاون مع الشركة الصينية (CSCEC) لإنشاء صالات رياضية مغطاة بمدينة شرم الشيخ، وفقاً للمواصفات والمعايير المتبعة في مجال الإنشاءات الرياضية، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.