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بالصور- مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لرفع الإشغالات في المنشية

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مصراوي Masrawy

بالصور- مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لرفع الإشغالات في المنشية

04:52 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع كافة السيارات المتروكة في الممنوع بشوارع منطقة المنشية وسط المدينة.

وشدد "النمر" على مأموري قسمي شرطة المنشية والعطارين، بضرورة المتابعة الميدانية لدور العبادة المسيحية وتوعية القوات والخدمات المعينة عليها بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وشهدت الحملة، التي شاركت فيها شرطة المرافق وإدارة المرور تحرير مخالفات مرورية لقائدي السيارة والمركبات التي تعوق حركة المرور.

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