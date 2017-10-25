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7نصائح للتعامل مع الطفل البدين لإنقاص وزنه

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مصراوي Masrawy

7نصائح للتعامل مع الطفل البدين لإنقاص وزنه

04:44 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

7نصائح للتعامل مع الطفل البدين لإنقاص وزنه

الوزن-الزائد

كتبت-هدير غيث:

قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن هناك كثير من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة وزن الطفل، ربما ترجع بعضها إلى وجود مرض ما، أو نتيجة الأكل الزائد.

وأوضح فرويز أنه يوجد بعض الأمور التي يجب على الأم اتباعها ليحصل الطفل على جسم متناسق، وهي:

1-اقناع الطفل بتناول نظام غذائي يومي صحي.

2-الدعم النفسي للطفل.

3-المقارنة بينه وبين شخصيات عامة، يأمل في الوصول إليهم.

4-عدم المقارنة بينه وبين أصدقاءه فيما يخص الوزن الزائد، منعاً لإحباطه. 

5-مشاركة جميع أفراد المنزل في النظام الغذائي المخصص له.

6-رسم صورة ذهنية في عقل الطفل، إن الشخص ذو الوزن الزائد أكثر عرضة للأمراض.

7-التشجيع والتحفيز المستمر.

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