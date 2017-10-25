ضبط عاطل حاول السرقة من داخل سيارة موظف بالساحل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا أثناء محاولته السرقة من داخل سيارة موظف بمنطقة الساحل.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل، تمكن من ضبط "بهاء"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا، حال شروعه في السرقة من داخل السيارة رقم د س ط 624 ماركة بيجو 504 فضي اللون ملك " صلاح الدين ع" 48 سنة، موظف، بأسلوب "الضغط على الباب"، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالشروع في السرقة من داخل السيارة ملكه.

بتفتيش المتهم عثر بحوزته على هاتف محمول "مجهول المصدر" حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي 665 جنية ورخصتي تسيير وقيادة وبطاقة رقم قومي باسم “أيمن.ج" بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب " المغافلة ".

باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بأنه كان في طريقة للإبلاغ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.