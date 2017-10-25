وزيرا دفاع الفلبين والصين يتعهدان بتعزيز العلاقات الدفاعية بين الدولتين

مانيلا (د ب أ)

تعهد وزيرا دفاع الفلبين ديلفين لورينزانا ونظيره الصيني الجنرال تشانج وانكوان بتقوية العلاقات الدفاعية بين الدولتين، وتعزيز التعاون خلال الأشهر المقبلة.

وقد التقى الوزيران في مانيلا اليوم الأربعاء، حيث اتفقا على التعاون فيما يتعلق بالإرهاب والأمن البحري، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الفلبينية في بيان صحفي.

واتفقا الوزيران على العمل معا " لاستئصال شرور الإرهاب" الذي اعتبراه " عدوا مشتركا" وذلك عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريبات المشتركة والتدريبات المتخصصة الأخرى.

كما تقدم لورينزانا بالشكر للصين لدعمها للجيش الفلبيني في معركته التي انتهت مؤخرا ضد المسلحين في مدينة مراوي .

وكانت الصين قد تبرعت ببنادق وذخيرة للقوات الفلبينية، وقال وزير الدفاع الصيني إن بلاده تعتزم التبرع بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية.

كما سوف يعمل الجانبان على تحسين التعاون البحري، حيث سوف يركزا على المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث وعمليات مكافحة القرصنة في المياه الجنوبية للفلبين.

وقالت وزارة الدفاع إنه سوف يتم زيادة زيارات سفن البحرية كدلالة على النوايا الحسنة والصداقة بين الدولتين، وأيضا من أجل تعزيز العلاقة بين أفراد جيشي البلدين.

يشار إلى أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اختار تحسين العلاقات مع الصين على الرغم من الخلاف الحالي بسبب مناطق بحرية في منطقة بحر الصين الجنوبي.