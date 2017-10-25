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بالصور.. والد شهيد بالواحات يتقدم مسيرة دعم الشرطة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. والد شهيد بالواحات يتقدم مسيرة دعم الشرطة في سوهاج

04:46 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد

قال زين العابدين محمد والد المجند " حسن " الذي استشهد الجمعة الماضية في أحداث الواحات الإرهابية ، خلال مشاركته، اليوم الأربعاء ، في مسيرة دعم الشرطة بسوهاج:"قدمت ابني فداء لمصر واحتسبه شهيداً عند الله".

وأضاف:" شاركت وبعض من أفراد أسرتي في المسيرة التي نظمتها المحافظة لتنديد بالإرهاب ودعم الشرطة دون تردد لنؤكد أن أبناء محافظة سوهاج بما فيهم أُسر الشهداء يقفون خلف الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب".

كما شارك عثمان محمد والد المجند "رمضان " الذي استشهد منذ 15 يوماً أثناء تأدية واجبه الوطني بالكتيبة 101 بمحافظة شمال سيناء.

وقال عثمان:" لو أستطيع الوصول لأحد الإرهابيين لقطعته أجزاء.. بعدما تسبب في فقداني أغلى شئ عندي فلذة كبدي".

كان محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تقدم مسيرة ضمت الآلاف من أبناء المحافظة بمختلف القرى والمدن والمراكز لدعم قوات الشرطة علي إثر الحادث الإرهابي الغاشم والمعروف إعلامياً ب " مأمورية الواحات " .

كانت وقعت اشتباكات الجمعة الماضية بين قوات من وزارة الداخلية وعدد من الإرهابيين بالكيلو 135 بمنطقة الواحات، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين في صفوف قوات الأمن.

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