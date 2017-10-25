مصر تستعيد ٨ قطع أثرية تحفظت عليها الجمارك الفرنسية منذ ٢٠١٠
مصر تستعيد ٨ قطع أثرية تحفظت عليها الجمارك الفرنسية منذ ٢٠١٠
04:49 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
الخارجية الفرنسية
باريس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن فرنسا ستسلم مصر غدًا الخميس،8 قطع أثرية تحفظت عليها إدارة الجمارك بفرنسا عام 2010 قبل أن يتم ايداعها بوزارة الثقافة الفرنسية.
وأضافت الوزارة، أن سفير مصر بفرنسا السفير إيهاب بدوي، سيتسلم القطع التي تعود إلى 3 آلاف سنة، وذلك في حفل يحضره أيضا سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي.
كما سيحضر مراسم تسليم القطع الأثرية- التي تأتي تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا- ماري كريستين لابورديت مديرة متاحف فرنسا ورودولف جينتز مدير عام الجمارك والحقوق غير المباشرة.
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