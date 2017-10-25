السفير السعودي يزور مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة

القاهرة (مصراوي)

زار السفير السعودي في القاهرة مصابين من قوات الشرطة في حادث الواحات البحرية الذي استشهد فيه 16 من قوات الشرطة بالإضافة إلى الدليل يوم الجمعة.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة السعودية الأربعاء، زار مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز، 13 من المصابين في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وحمل السفير قطان الورود للمصابين خلال زيارته، مؤكداً لهم أن "المملكة ستقف دائماً قيادةً وحكومةً وشعباً بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب"، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وقال قطان "ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنتصر على هؤلاء القتلة، فمصر أكبر من أن تهزها هذه الأعمال الإجرامية أو أن تنال من عزيمتها".