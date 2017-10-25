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السفير السعودي يزور مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة

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مصراوي Masrawy

السفير السعودي يزور مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة

04:42 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

السفير السعودي يزور مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة

السفير السعودي في القاهرة

القاهرة (مصراوي)
زار السفير السعودي في القاهرة مصابين من قوات الشرطة في حادث الواحات البحرية الذي استشهد فيه 16 من قوات الشرطة بالإضافة إلى الدليل يوم الجمعة.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأربعاء، زار مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز، 13 من المصابين في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وحمل السفير قطان الورود للمصابين خلال زيارته، مؤكداً لهم أن "المملكة ستقف دائماً قيادةً وحكومةً وشعباً بجانب في حربها ضد الإرهاب"، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وقال قطان "ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنتصر على هؤلاء القتلة، فمصر أكبر من أن تهزها هذه الأعمال الإجرامية أو أن تنال من عزيمتها".

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مصراوي Masrawy

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