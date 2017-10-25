السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

الرياض - (أ ش أ):

صنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الأربعاء، كيانين في اليمن، و11 اسما لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" ، وذلك في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو 2017 .