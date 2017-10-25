شيخ الأزهر: مجلس الدولة يحفظ الحقوق والحريات بأحكامه العادلة

كتب ــ محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قضاء مجلس الدولة.

ورحَّب الإمام الأكبر بالمستشار أبو العزم، مؤكدًا أن مجلس الدولة يضطلع بدور بالغ الأهمية في العمل على حفظ الحقوق والحريات بأحكامه العادلة، وحرصه على بسط العدالة داخل المجتمع المصري.

وأشاد الطيب، بما يتخذه مجلس الدولة من خطوات بشأن تيسير إجراءات التقاضي في المحاكم من خلال إنشاء العديد من محاكمه في مختلف محافظات مصر.

ورحب الإمام الأكبر بتقديم الدعم الكامل لمجلس الدولة في أداء رسالته من خلال هيئاته العلمية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مشيدًا بجهوده في نشر وسطية الإسلام، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح وهو ما ظهر جليًّا من خلال جولاته وخطاباته علي الساحة الوطنية وفي مختلف المحافل الدولية.