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رئيس غانا يشكر دعم مصر لمعرض الطيران الأول بـ"أكرا"

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مصراوي Masrawy

رئيس غانا يشكر دعم لمعرض الطيران الأول بـ"أكرا"

04:32 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الرئيس الغاني نانا اكوفو أدو

كتب - طه عبيد:
أعرب الرئيس الغاني نانا اكوفو أدو خالص، عن شكره وتقديره؛ للمشاركة المصرية الرفيعة بمعرض الطيران الأول بغانا، خلال لقائه شريف فتحي وزير الطيران المدني.
وصرح السفير محمد حيدر، سفير مصر بغانا، أن اللقاء كان وديا، وعكس العلاقات التاريخية بين الدولتين، وطلب الرئيس الغاني من وزير الطيران نقل تحياته و تعازيه الحارة للرئيس عبدالفتاح السيسى في شهداء حادث الواحات.

وعقد وزير الطيران والوفد المرافق له، عدة جلسات مباحثات مع نظيرته الغانية، وكبار المسئولين المعنيين بالطيران المدني بغانا، وتم استعراض كافة مجالات التعاون المحتمل ما بين الدولتين في مجالات الطيران المدني، وجاري الإعداد لاستقبال وفد غاني بالقاهرة لوضع أفكار التعاون موضع التنفيذ.

جاءت مشاركة الوزير فرصة طيبة لإجراء مشاورات مع العديد من كبار ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المعنية بالطيران المدني، بما يسهم في تعزيز الاتصالات والتحرك المصري في هذا الصدد .

يذكر أن معرض الطيران الأول، والذي يعقد بالعاصمة أكرا، شهد اهتمامًا من المتخصصين في مجالات الطيران، وكذا الهئيات الدولية المعنية بالطيران المدني، لكونه الأول من نوعه بمنطقة غرب أفريقيا، ويساهم في فتح المجالات لتعزيز صناعة الطيران المدني في هذة المنطقة، والتي تعد ضمن الأعلى نموا بالقارة الأفريقية .

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