وزير الشباب: إنشاء صالتين في العاصمة الإدارية وشرم الشيخ بتكلفة 60 مليون دولار

كتب- محمد غايات:

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن ٢٤ فريقًا، سيشاركون بكأس العالم لكرة اليد للكبار عام ٢٠٢١ التي تنظمها مصر.

وأضاف وزير الرياضة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن المحافظات التي ستستضيف البطولة: "القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، شرم الشيخ، والغردقة"، مشيرا إلى أنه من الممكن استضافة البطولة أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم بناء صالة ضخمة فيها.

وقال الوزير، إن اختيار المدن يرجع لمستوى الفنادق وجودة الخدمات ووجود مطار دولي فيها.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم على التعاقد مع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية؛ لبناء صالتين بها، وفي شرم الشيخ بطاقة استيعابية ١٠ آلاف متفرج خلال سنتين.

وأوضح "عبد العزيز"، أن تكلفة إنشاء الصالة الواحدة تبلغ ٣٠ مليون دولار.