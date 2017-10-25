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برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

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مصراوي Masrawy

برلماني يهدد باستجواب لإهدار المال العام في مواقف السيارات

04:19 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

النائب محمد الحسيني

كتب- أحمد علي:
هدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقديم استجواب للحكومة إذا استمر إهدار المال العام في كل المحافظات؛ جراء انتشار المواقف العشوائية وعدم استفادة الدولة بموارد المواقف سواء العشوائية أو الرسمية المقننة.
وعقب "الحسيني"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، على ما قاله اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة تحصل على 17 مليون جنيه موراد المواقف.
وقال: "لما القاهرة كلها تلم 17 مليون دا أنا أقدم بلاغ للنائب العام، أومال الجيزة تحصل كام، دا موقف بولاق الدكرور بيجب 6 مليون فى الشهر، أنا أطلب من الحكومة بيان إجمالي بإيرادات كل المواقف على مستوى الجمهورية، إزاى موقف يحصل 7 مليون ويصرف 8 مليون جينه، فيه إهدار للمال العام".

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