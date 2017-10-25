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24 نوفمبر.. النطق بالحكم في استشكال سحر وحازم الهواري على حبسهم 5 سنوات

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مصراوي Masrawy

24 نوفمبر.. النطق بالحكم في استشكال سحر وحازم الهواري على حبسهم 5 سنوات

04:14 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

24 نوفمبر.. النطق بالحكم في استشكال سحر وحازم الهواري على حبسهم 5 سنوات

سحر الهوارى

الإسكندرية - محمد عامر:

أرجأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الاستشكال المقدم من سحر الهوارى وشقيقها حازم الهواري عضوي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم على سجنهم لمدة 5 سنوات، في قضية الإفلاس الخاصة بهما للنطق بالحكم في جلسة 24 نوفمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة القضية، أحالت رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول المقيدة برقم كلي غرب الإسكندرية، ووجهت للمتهمين التسبب في التوقف عن سداد مديونات شركة الإسكندرية للحديد والصلب وإخفائهم أموالاً بعد حصولهم على ثلاث قروض من بنك القاهرة بمبلغ 218 مليون جنيه، بالتواطؤ مع مسئولي البنك واختلسوها لأنفسهم.

وصدر القرار بتوقف الشركة عن دفع ديونها، وإعلان إفلاسها في القضية التي حملت رقم 47 لعام 2001.

وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أمير عدلي، بتأييد معاقبة كلٍّ من سحر الهواري وشقيقها حازم بالسجن حضوريًا لمدة 5 سنوات، في قضية الإفلاس الخاصة بعضوي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري، كان تلقى خطابًا من الفيفا بتجميد النشاط حال حل الاتحاد، والذي قد يتم حسم بقاؤه من عدمه بقرار المحكمة، سواء بإدانة المتهمين أو تبرئتهما من الاتهامات الموجهة إليهم.

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