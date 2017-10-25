تجديد حبس سارة حجازي بتهمة رفع علم " المثليين" 15 يومًا
تجديد حبس سارة حجازي بتهمة رفع علم " المثليين" 15 يومًا
04:05 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سارة حجازي، بتهمة الترويج للمثليين، ورفع علم "الرينبو" في حفل "ليلى" بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمة، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.
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