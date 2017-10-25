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إسرائيل تعلن عن توسيع إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تعلن عن توسيع إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة

03:56 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إسرائيل تعلن عن توسيع إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة

المستوطنات

تل آبيب - (د ب أ):

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن إجراء عملية توسيع لمستوطنة يهودية في القدس الشرقية المحتلة.

وذكرت بلدية مدينة القدس إنه سوف يتم بناء 176 منزلا جديدا في مستوطنة نوف تسيون، لتصبح بذلك أكبر مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال عمدة القدس نير بركات في بيان " نحن مستمرون في بناء وتقوية القدس".

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