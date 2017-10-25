مصادر يمنية: طيران التحالف يقصف مقر ألوية الصواريخ غرب صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

هزت انفجارات عنيفة، اليوم الإربعاء، العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية يمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مقاتلات التحالف العربي شنت ست غارات جوية على مواقع متفرقة في مقر ألوية الصواريخ بفج عطان، غرب العاصمة صنعاء، مشيرين إلى أن الغارات جاءت بعد هدوء حذر شهدته العاصمة خلال الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، فقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة، في حين لم تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

ولا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وتنفذ قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية منذ نحو أكثر من عامين ونصف، عمليات عسكرية ضد مسلحي الحوثي وصالح في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة شرعية بلاده.