ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

دبي - ( د ب أ):

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، إن "السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار و التنمية".

وأضاف بن زايد، عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء: "المملكة بقيادة سلمان وبما تمتلكه من رصيد حضاري وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي، والاستثماري العالمي".

وتابع "السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية، والمشاريع الجبارة التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة".