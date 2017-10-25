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ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

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مصراوي Masrawy

ولي عهد أبوظبي: تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

03:51 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

محمد بن زايد آل نهيان

دبي - ( د ب أ):

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، إن "السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار و التنمية".

وأضاف بن زايد، عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء: "المملكة بقيادة سلمان وبما تمتلكه من رصيد حضاري وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي، والاستثماري العالمي".

وتابع "السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية، والمشاريع الجبارة التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة".

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