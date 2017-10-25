العراق يتسلم منفذ ربيعة على الحدود السورية

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية اليوم الأربعاء بأن القوات العراقية تسلمت منفذ ربيعة الحدودي على الحدود السورية شمال غربي العراق.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القوات السورية انسحبت من المنفذ باتجاه الأراضي السورية، وأن القوات العراقية تسلمت المنفذ بشكل كامل".

ويعتبر منفذ ربيعة الحدودي بين كردستان سورية وإقليم كردستان العراق، مهماً للغاية، وقبل سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، كان المنفذ يلعب دوراً مهماً في حركة التجارة بين العراق والإدارة الذاتية في كردستان سورية.

وفي أكتوبر من عام 2014، سيطرت قوات البيشمركة على منفذ ربيعة، وبهذا أصبح طرفَي المنفذ تحت سيطرة القوات الكردية.