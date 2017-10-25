صورة- ماذا كتبت ملكة جمال الكون عن صورتها على شاطئ الإسكندرية؟

كتب - هشام عواض:

نشرت إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون لعام 2016، صورة من شرفة غرفتها المطلة على بحر الإسكندرية، وذلك في إطار زيارتها لمصر خلال هذه الفترة.

وكتبت على الصورة التي نشرتها، وتطل فيها "إيريس" من نافذة على بحر الإسكندرية، باللغة الفرنسية "سوف أترك الأسكندرية وأعلم أن هناك كلام لم أقوله بعد"، وحصلت الصورة على إعجاب أكثر من 70 ألف شخص.

وكانت قد وصلت ملكة جمال الكون، مصر يوم الاثنين الماضي، وذلك لدعم الجمال في مصر، ومن المقرر أن تقوم بجولة في مختلف أنحاء الجمهورية، في جولات سياحية مميزة، في الإسكندرية وعددًا من المحافظات.

وإيريس ميتينير، عارضة أزياء وملكة جمال فرنسية ولدت في 25 يناير 1993 في مدينة ليل، وتوجت بلقب ملكة جمال الكون لسنة 2016 في المنافسات التي أقيمت 30 يناير 2017 في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتعتبر إيريس ثاني فرنسية تتوج باللقب بعد كرستيان مارتل التي توجت باللقب 1953.