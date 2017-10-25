"الزيتي" هو عنوانك لهذا الشتاء

صورة- ماذا كتبت ملكة جمال الكون عن صورتها على شاطئ الإسكندرية؟

كتبت- هاجر حاتم:

يعتبر اللون "الزيتي" من الألوان المفضلة لدى الكثير في الشتاء،, يمكنك ارتدائه بأكثر من طريقة، سواء "بنطلون" أو جاكيت، أو حذاء.

يمكنك ارتداء هذا اللون مع اللونين الأبيض، والأسود، والألوان الترابية، الأنسب للشتاء.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من شكل مختلف باللون الزيتي من موقع pienterst، لتختاري ما يناسبك.