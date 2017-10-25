أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المولوية المصرية" على المسرح الروماني بجامعة هليوبوليس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"المولوية المصرية" على المسرح الروماني بجامعة هليوبوليس

03:47 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

المولوية المصرية

كتبت-داليا شبل

قال الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن الجامعة تنظم اليوم حفلًا لفرقة المولوية المصرية للإنشاد، بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى، وذلك على المسرح الروماني بالجامعة.

وتابع "يسرى" أن الحفل يأتي في إطار العروض والفاعليات الثقافية والفنية لساحة الثقافة، والتي تعد من أكبر ساحات الثقافة على مستوى الشرق الأوسط، والتي تقدمها الجامعة للطلبة والجمهور المصري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وشباب الجامعات المصرية والمثقفين.

وقالت الدكتور قدرية على، رئيس مركز الأبحاث والإبداع المجتمعي بالجامعة، أنه من المقرر أن تقدم "المولوية"، مجموعة من الأناشيد الدينية والابتهالات المتميزة، منها "يا مليحا قد تجلي، وته دلالا، وكلنا عشاق، وتضيق بنا الدنيا، وسكوت ثم صمت ثم خرس"، بالإضافة إلى تقديم رقص التنورة التركية على أنغام الأناشيد الصوفية.

وذكرت "قدرية" إن فرقة "المولوية المصرية"، تأسست على يد الدكتور عامر التوني، عام 1994 بهدف تكوين فلسفة خاصة لتناول الموروث المولوي الذي دخل إلى مع الفتح العثماني، وتتضمن المولوية عروض الارتجال بالمقامات الموسيقية العربية على أنغام الناي الذي يعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطًا بعازفه مصحوبة بمجموعة من الابتهالات والأدعية والأناشيد الدينية.

وأضافت "قدرية"، بأن الطريقة المولوية اشتهرت بما يعرف بالرقص الدائري لمدة ساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي فيتخلصون من المشاعر النفسانية، واشتهر في الطريقة المولوية النغم الموسيقي عن طريق الناي، ويعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطاً بعازفه.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترشيح عميد لغات ووكيل سابق لكلية الصيدلة نائبين لرئيس جامعة الأزهر

    أخبار

  • عبد الغفار: معهد إعداد القادة بحلوان يلعب دورًا هامًا في تنمية ثقافة

    أخبار

  • فعاليات اليوم.. "الحفلة التنكرية" بمسرح السلام واكتشاف المواهب بثقافة

    أخبار

  • جامعة هليوبوليس تعرض مشروعات تخرج طلبة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد

    أخبار

إعلان

700ab5efe3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة