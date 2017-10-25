"المولوية المصرية" على المسرح الروماني بجامعة هليوبوليس

كتبت-داليا شبل

قال الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن الجامعة تنظم اليوم حفلًا لفرقة المولوية المصرية للإنشاد، بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى، وذلك على المسرح الروماني بالجامعة.

وتابع "يسرى" أن الحفل يأتي في إطار العروض والفاعليات الثقافية والفنية لساحة الثقافة، والتي تعد من أكبر ساحات الثقافة على مستوى الشرق الأوسط، والتي تقدمها الجامعة للطلبة والجمهور المصري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وشباب الجامعات المصرية والمثقفين.

وقالت الدكتور قدرية على، رئيس مركز الأبحاث والإبداع المجتمعي بالجامعة، أنه من المقرر أن تقدم "المولوية"، مجموعة من الأناشيد الدينية والابتهالات المتميزة، منها "يا مليحا قد تجلي، وته دلالا، وكلنا عشاق، وتضيق بنا الدنيا، وسكوت ثم صمت ثم خرس"، بالإضافة إلى تقديم رقص التنورة التركية على أنغام الأناشيد الصوفية.

وذكرت "قدرية" إن فرقة "المولوية المصرية"، تأسست على يد الدكتور عامر التوني، عام 1994 بهدف تكوين فلسفة خاصة لتناول الموروث المولوي الذي دخل إلى مصر مع الفتح العثماني، وتتضمن المولوية عروض الارتجال بالمقامات الموسيقية العربية على أنغام الناي الذي يعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطًا بعازفه مصحوبة بمجموعة من الابتهالات والأدعية والأناشيد الدينية.

وأضافت "قدرية"، بأن الطريقة المولوية اشتهرت بما يعرف بالرقص الدائري لمدة ساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي فيتخلصون من المشاعر النفسانية، واشتهر في الطريقة المولوية النغم الموسيقي عن طريق الناي، ويعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطاً بعازفه.