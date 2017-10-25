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عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

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مصراوي Masrawy

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

03:45 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

حركة المترو

القاهرة - أ ش أ:

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة حركة قطارات الخط الأول في اتجاه حلوان بمحطة "عزبة النخل"، لطبيعتها بعد أن شهدت ارتباكا لمدة 13 دقيقة، بسبب سقوط فرع شجرة على أسلاك الشبكة الكهربية الهوائية.

وأوضح "عبد الهادي" في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه أثناء دخول أحد القطارات لمحطة عزبة النخل في اتجاه حلوان، فوجئ قائد القطار بسقوط فرع شجرة على أسلاك الشبكة الكهربية المغذية للتشغيل، مما اضطره إلى تخفيض البانتوجرافات وتهدئة السرعة لحين تجاوز فرع الشجرة تلافيا للمخاطر.

وأشار إلى أن 3 قطارات تاليه له قامت بنفس التصرف وتهدئة السرعة والسير بحذر قبل أن يقوم ناظر محطة عزبة النخل بإزالة فرع الشجرة لتعود القطارات لسرعتها المعتادة وبكامل طاقتها.

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