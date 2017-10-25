"الفارماكولوجى" تناقش دور البحث العلمي في تحسين اقتصاديات الدواء

كتبت-داليا شبل:

نظمت اللجنة الوطنية لعلم الفارماكولوجي، التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "دور البحث العلمي في تحسين اقتصاديات الدواء".

وقالت الأكاديمية –في بيان الأربعاء-، إن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاكل المجتمع المصري وخاصة مشكلة الدواء والعمل على حلها على أرض الواقع.

وتابعت الأكاديمية، ناقشت الندوة مشاكل تسعير الدواء ونقصه وتوصية شراء المواد الخام، والإعلان عن المشاريع الوطنية الدوائية،بالإضافة إلى دعم شركات القطاع العام من خلال تخفيض الضرائب والحصول على مستحقاتهم، إلى جانب دراسة السياسة العلاجية في مصر والمشاركة في تحضير المواد الكيماوية من خلال الجامعات، تحديث السياسة الدوائية بالإضافة إلي إعادة النظر في اقتصاديات المواد الخام والكيماويات.

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لعلم الفارماكولوجى (علم الأدوية)، هي أحد اللجان الوطنية المتخصصة التي قامت بتشكيلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تطوير أبحاث صناعة الدواء في مصر، والعمل على المشاركة في توجيه الجهود المبذولة نحو علاج آمن وفعال في متناول الجميع.

وتعمل "الوطنية للفارماكولوجي"، على إنشاء قاعدة بيانات للأكاديميين والباحثين الذين يعملون في مجال علم الأدوية بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية.