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رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمحافظة الأقصر

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمحافظة الأقصر

03:43 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمحافظة الأقصر

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:
يبدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، يرافقه عدد من الوزراء، يتفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات تتعلق بالقطاع الطبي .
ويستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة الأقصر بلقاء مع نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ويستمع لتفصيلات بشأن الوضع الحالي للمشروعات والملاحظات الخاصة بمجريات العمل في كل مشروع إضافة للإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين بالأقصر .
كما تتضمن زيارة المهندس شريف إسماعيل لمحافظة الأقصر، المشروعات الأثرية بمنطقة البر الغربي، والوقوف على تطورات الوضع الحالي لمشروع إحياء طريق الكباش، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، والذي يهدف لتحويل المدينة إلى أكبر متحف مفتوح بالعالم، بجانب عدد من المشروعات السياحية الأخرى بالأقصر .

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