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انطلاق الفوج الخامس من الجامعات لزيارة شركات "أبو زعبل" ومصنع "المدرعات"

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مصراوي Masrawy

انطلاق الفوج الخامس من الجامعات لزيارة شركات "أبو زعبل" ومصنع "المدرعات"

03:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أبو زعبل للصناعات الهندسية

كتبت-داليا شبل:
انطلق الفوج الخامس من شباب الجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، لزيارة شركتي أبو زعبل للصناعات الهندسية والمتخصصة ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.
شارك في الفوج، 100 طالب وطالبة من جامعتي المنصورة والزقازيق في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، قبل شهر، ولمدة ثلاثة أشهر؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى.
تعرف الطلاب، أثناء الزيارة على كافة وحدات العمل داخل هذه المصانع، وأهم المنتجات بها، كخط إنتاج درفلة الصلب، وتصنيع ألواحه، وتصنيع خزانات المياه إلى جانب المنتجات الحربية كالذخائر والمفرقعات ونظم تسليح الصواريخ والمدافع.
واستمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول هذه الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تختص بتلبية احتياجات القوات المسلحة من المدافع بأنواعها، وكافة المنتجات الحربية بأعلى جودة ممكنة، كما تساهم بدور فعال في الصناعات المدنية الثقيلة، وكذا المشروعات القومية والوطنية.
وأعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين على استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم في صناعة بلدهم، وتطلعهم إلى زيارة كافة شركات الإنتاج الحربي التي تعد بحق أهم القلاع الصناعية في .
جدير بالذكر أن مبادرة "كل يوم جديد" تستهدف تنظيم زيارات لطلاب الجامعات لـعدد 15 مشروعاً قومياً، وقد تم بالفعل زيارة "شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وشركة حلوان للصناعات الهندسية، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية".

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