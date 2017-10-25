رئيس "خارجية النواب": المفهوم الغربي لحقوق الإنسان لا يناسب المجتمعات العربية

القاهرة- مصراوي:

انتقد طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اقتصار التعامل مع ملف حقوق الإنسان على الجانب السياسي، ووصفه بـ"المبتور".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن حقوق الإنسان لها منظور أشمل، يرتكز على الاحتياجات الأساسية للمواطن، بداية من السكن، والتعليم، والمرافق، والرعاية الصحية، وتحسين معيشته بشكل عام، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا.

وقال رئيس اللجنة، إن قوالب الحرية وحقوق الإنسان الغربية، قد لا تتناسب مع كل تركيبات المجتمعات العربية أو دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وكل دولة تدرك طبيعة تركيبتها المجتمعية، وتعمل على إصلاح ملف حقوق الإنسان وفقًا لذلك.

وأوضح "رضوان"، أنه عند التحدث حول حقوق الإنسان، والحريات، يجب توفير أبسط الحقوق الإنسانية، والتي تشمل إصلاح البنية الأساسية، تقديم مستوى تعليم جيد، توفير مياه صالحة للشرب، تقديم خدمات مرفقية توهل لمستوى معيشي جيد.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عدم تجاهل ملف حقوق الإنسان على الجانب السياسي المتعلق بحرية الرأي والتعبير، والسجون، لكن ما تسعى مصر لتحقيقه حاليا هو الحقوق الأخرى، وما تنفذه على أرض الواقع، لتحسين هذه الحقوق.

وأشار رضوان، إلى أن الدول الغربية تسعى لتطبيق نظام القوائم سابقة التجهيز بالنسبة للحريات وحقوق الإنسان، بكل الدول، بغض النظر عن مدى توافقها مع التركيبة المجتمعية لكل دولة .