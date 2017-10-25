أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "خارجية النواب": المفهوم الغربي لحقوق الإنسان لا يناسب المجتمعات العربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "خارجية النواب": المفهوم الغربي لحقوق الإنسان لا يناسب المجتمعات العربية

03:40 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية

القاهرة- مصراوي:
انتقد طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اقتصار التعامل مع ملف حقوق الإنسان على الجانب السياسي، ووصفه بـ"المبتور".
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن حقوق الإنسان لها منظور أشمل، يرتكز على الاحتياجات الأساسية للمواطن، بداية من السكن، والتعليم، والمرافق، والرعاية الصحية، وتحسين معيشته بشكل عام، وهو ما تعمل عليه حاليًا.

وقال رئيس اللجنة، إن قوالب الحرية وحقوق الإنسان الغربية، قد لا تتناسب مع كل تركيبات المجتمعات العربية أو دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وكل دولة تدرك طبيعة تركيبتها المجتمعية، وتعمل على إصلاح ملف حقوق الإنسان وفقًا لذلك.
وأوضح "رضوان"، أنه عند التحدث حول حقوق الإنسان، والحريات، يجب توفير أبسط الحقوق الإنسانية، والتي تشمل إصلاح البنية الأساسية، تقديم مستوى تعليم جيد، توفير مياه صالحة للشرب، تقديم خدمات مرفقية توهل لمستوى معيشي جيد.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عدم تجاهل ملف حقوق الإنسان على الجانب السياسي المتعلق بحرية الرأي والتعبير، والسجون، لكن ما تسعى مصر لتحقيقه حاليا هو الحقوق الأخرى، وما تنفذه على أرض الواقع، لتحسين هذه الحقوق.
وأشار رضوان، إلى أن الدول الغربية تسعى لتطبيق نظام القوائم سابقة التجهيز بالنسبة للحريات وحقوق الإنسان، بكل الدول، بغض النظر عن مدى توافقها مع التركيبة المجتمعية لكل دولة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائبة وزير الصحة تستعرض الاستراتيجية القومية للسكان أمام مجلس النواب

    أخبار

  • "عماد الدين": 4 آلاف جنيه تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الجديد

    أخبار

  • نائبة تشيد بقرار رئيس البرلمان بـ"رفع البصمة": يعطي صورة أفضل للمجلس

    أخبار

  • ننشر نص أول مشروع قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

    أخبار

إعلان

28a6d90ca1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة