"الإدارية العليا" تؤيد عودة طلاب الشرطة المفصولين

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الأشكال المقام من الداخلية على الحكم الصادر بعودة طلاب لكلية الشرطة والاستمرار في تنفيذ حكم عودتهم لكلية الشرطة.

وكان خطاب حامد المحامي وكيلا عن على محمود، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الداخلية باستبعاد نجله من كلية الشرطة.

وحمل أحد الطعون رقم ٩٣٦٣١ / ٨٤١١٦ /92892 لسنة 63 قضائية، وذكر أن نجله لا ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتم استبعاده دون سند من القانون والدستور، وأن الحكم الصادر بحق نجله شابه العوار في التسبيب والخطأ في الاستدلال.