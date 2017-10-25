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«كاف» يرتكب جريمة في حق رئيس الزمالك

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«كاف» يرتكب جريمة في حق رئيس الزمالك «كاف» يرتكب جريمة في حق رئيس الزمالك

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وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في خطأ فادح بعد أن قام بوضع اسم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة السابق، في الكتاب الخاص ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2017، كرئيس حالي للنادي بدلًا من .

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قام بطباعة كتاب خاص ببطولة دوري أبطال إفريقيا للتعريف بقواعد البطولة وتاريخ الفرق المشاركة في النسخة الحالية وتم توزيعه خلال مباراة نصف نهائي البطولة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

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أخطاء الكاف لم تقف عند حد تغيير اسم رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، ووضع اسم ممدوح عباس بدلا منه بل امتدت أيضا لتاريخ بطولات النادي بعد أن غفل الكتاب عن وضع بطولات كأس التي حصل عليها الزمالك كاملة حيث لم يتضمن بطولتي كأس مصر 2013 و2016.

خطأ الكاف

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التحرير

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