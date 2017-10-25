«كاف» يرتكب جريمة في حق رئيس الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في خطأ فادح بعد أن قام بوضع اسم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، في الكتاب الخاص ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2017، كرئيس حالي للنادي بدلًا من مرتضى منصور.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قام بطباعة كتاب خاص ببطولة دوري أبطال إفريقيا للتعريف بقواعد البطولة وتاريخ الفرق المشاركة في النسخة الحالية وتم توزيعه خلال مباراة نصف نهائي البطولة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

شاهد أيضا

أخطاء الكاف لم تقف عند حد تغيير اسم رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، ووضع اسم ممدوح عباس بدلا منه بل امتدت أيضا لتاريخ بطولات النادي بعد أن غفل الكتاب عن وضع بطولات كأس مصر التي حصل عليها الزمالك كاملة حيث لم يتضمن بطولتي كأس مصر 2013 و2016.