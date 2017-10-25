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طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

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طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التحرير

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قدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى علي المصيلحي، وزير بخصوص التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين، رغم قيامهم بتقديم الأوراق منذ أكثر من 20 يومًا، لافتا إلى أن الوزارة قد وعدت بإنهاء إجراءات التحويل في ظرف 48 ساعة فقط من وقت تقديم الطلب لأقرب مكتب تموين للمواطن.

وأشار النائب إلى أن الكثير من المغتربين لم يتمكنوا من الحصول على الخبز نتيجة فشلهم فى تغيير محل الإقامة وتأخر الإجراءات، لافتاَ إلى أن القرار تم أخذه بطريقة مفاجئة دون ترتيب أوضاع الأسر التي تستحق دعم الدولة ولا يتحملون أي أعباء إضافية توضع عليهم بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

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كانت وزارة التموين قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضى، عن تطبيق نظام صرف الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة المسجل فيها صاحب البطاقة التموينية، لمنع التلاعب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، وبخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة التي تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 أشهر، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

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التحرير

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