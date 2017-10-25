أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تخسر 600 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والعرب

Google+ Print
البورصة تخسر 600 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والعرب البورصة تخسر 600 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والعرب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات بيع المستثمرين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه، ليصل الى 768.1 مليار جنيه، فى مقابل 768.7 مليار جنيه خلال تعاملات امس الثلاثاء.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس30 نحو0.15%، ليسجل13928.38 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو 0.30% ليسجل نحو 775.46 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة الاوسع نطاقًا إيجى إكس 100 بنسبة نحو0.08% ليسجل نحو1737.67 نقطة.

شاهد أيضا

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 739.4 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع ايضا بصافى بيعي 93.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى شراء 136.3 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»