البورصة تخسر 600 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والعرب

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اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات بيع المستثمرين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه، ليصل الى 768.1 مليار جنيه، فى مقابل 768.7 مليار جنيه خلال تعاملات امس الثلاثاء.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس30 نحو0.15%، ليسجل13928.38 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو 0.30% ليسجل نحو 775.46 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة الاوسع نطاقًا إيجى إكس 100 بنسبة نحو0.08% ليسجل نحو1737.67 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 739.4 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع ايضا بصافى بيعي 93.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى شراء 136.3 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.