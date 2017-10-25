تجديد حبس 236 مشجعًا من «الوايت نايتس» شهر في أحداث برج العرب

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قال محمد حافظ – محامي مشجعي الوايت نايتس: إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بالعامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قررت تجديد حبس 236 مشجعًا من جماهير "الوايت نايتس" لمدة شهر - للمرة الثالثة على التوالى على خلفية تورطهم فى أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي الشهر الماض، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ودّع على إثرها الزمالك البطولة.

وأضاف "حافظ" خلال تصريحات صحفية له، أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 25 نوفمبر المقبل لنظر القضية.

كانت نيابة غرب الإسكندرية الكلية قررت إحالة القضية رقم ٩٩٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى والمتهم فيها ٢٣٥ مشجع زملكاوى للنيابة العسكرية - حيث واجه المتهمين تهم الانضمام لجماعات "أولتراس وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ و قمصان تحمل عبارات مسيئة"

وأمر قاضى معارضات الدخيلة بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا، وذلك بعد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بقرار من المستشار سعيد عبد المحسن، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، لثبوت تورطهم في أعمال عنف - حيث توجّه فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد نوار رئيس نيابة أول العامرية إلى مقر مديرية الأمن للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات باستاد برج العرب، وتم تفريغ الفيديوهات وطلب تحريات الأمن الوطنى والاستعلام عن هوية المقبوض عليهم.

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شارك في التحقيقات ما يقرب من 30 محققًا استعانوا خلالها بتحريات الأمن الوطنى وتفريغ الفيديوهات ومطابقة المشاركين فى الأحداث مع المضبوطين، بينما قام نحو 10 محامين بالدفاع عن المتهمين أمام النيابة وحضروا التحقيقات معهم.

يُذكر أن اشتباكات اندلعت بين جماهير الوايت نايتس بملعب ستاد برج العرب، غرب الإسكندرية، مع قوات الأمن عقب انتهاء المباراة ما دفع الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما قُدرت الخسائر المبدئية بملعب ستاد برج العرب نحو مليون جنيه.

وتعالت الأصوات للمطالبة بالإفراج عن المشجعين كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب عن تضامنه والسعي للحصول على إفراج للمتهمين.