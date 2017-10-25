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«الاستشعار عن بعد»: نتجه لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية على أرض مصر

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«الاستشعار عن بعد»: نتجه لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية على أرض مصر «الاستشعار عن بعد»: نتجه لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية على أرض مصر

التحرير

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قال الدكتور إسلام حمزة أبو المجد، أستاذ بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن «شعورنا بالدول الإفريقية التي تطورت وسبقتنا في مجال الفضاء، يجعلنا نسابق الزمن ونسير بسرعة لنعود للريادة مرة أخرى، بوجود وكالة فضاء محلية».

وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هاني أباظة بشأن إنشاء أول وكالة فضاء مصرية، أن هناك اتجاها لدى الدولة المصرية لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، مؤكدا أن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، يضع هذا الملف تحت رعايته الشخصية. 

كانت قد اعتمدت مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وأرسلته للبرلمان، ومن أبرز ملامحه أنه يتبع رئاسة الجمهورية نظرا لأهمية الدور الذى من المتوقع أنه منوط بالقيام به، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومى للبلاد مثل المساعدة فى حماية الحدود المصرية، حيث من المقرر أن تبدأ الوكالة فى تصنيع عدد من الأقمار الصناعية البحثية بمجرد صدور القانون. 

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وينص مشروع القانون على إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية، وحدد مشروع القانون عددا من المهام لوكالة الفضاء، على رأسها أن تقوم بمساعدة متخذى القرار فى وضع خطط التنمية المستدامة، ويؤكد مشروع القانون استخدام صناعة الفضاء فى للأغراض السلمية. 

وركز مشروع القانون على هدف رئيسى لإنشاء الوكالة وهو نقل مصر من مستخدم لمنتجات وبيانات دول أخرى إلى منتجين للبيانات التى تهمنا، بل ومصدرين للبيانات للآخرين. 

وتتولى الوكالة التمثيل الدولى لمصر فى مجال الفضاء بعقد الاتفاقات فى مجال التعاون الفضائى، مع المؤسسات العلمية، سواء المصرية أو الأجنبية، إنشاء سجل وطنى لتسجيل جميع الأجسام الفضائية التى تتولى مصر إطلاقها فى الفضاء. 

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التحرير

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