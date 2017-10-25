مجلس الوزراء يناقش تعديلات قانون البناء الموحد

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مشيرا إلى أنه تم إعداد مسودة هذا القانون وتحويلها إلى الوزارات المعنية لإبداء الملاحظات عليها.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم الأربعاء، أن هذا القانون صادفه حالة من سوء الحظ في التطبيق حيث دخلت الدولة في ظروف استثنائية عقب إقراره وحدثت ثورة يناير وشهدت مصر مرحلة من البناء من غير تراخيص.

وأوضح أن هناك مئات الآلاف من المباني التي أقيمت دون تراخيص، وأن وزارة اللإسكان رأت الحاجة لتعديل القانون وتبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للبناء وتقليل عدد الجهات الادارية لإصدار التراخيص، والحصول على الشهادات اللازمة لتشغيل المشروعات والتعامل مع اتحادات الشاغلين فيما يخص صيانة العقارات والتعامل مع ظاهرة تشطيب المباني من الخارج.